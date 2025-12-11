1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97076, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

