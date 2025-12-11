GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,27 g
- Durchmesser10 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Penny
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97076, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 55 GBP
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungXF
Preis
******
