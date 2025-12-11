flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,27 g
  • Durchmesser10 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Penny
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97076, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 55 GBP
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 2. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum2. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 2. Oktober 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Davissons Ltd. - 9. November 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum9. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 1. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum1. September 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 29. Mai 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum29. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 20. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 18. November 2021
VerkäuferHeritage
Datum18. November 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 14. Oktober 2021
VerkäuferSt James’s
Datum14. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 1. September 2021
VerkäuferCNG
Datum1. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 14. Mai 2018
VerkäuferStack's
Datum14. Mai 2018
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 24. Februar 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 24. Februar 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 9. März 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. März 2017
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Davissons Ltd. - 7. Dezember 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum7. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
