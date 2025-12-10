flag
1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/4 Laurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (107)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22067, welches bei Heritage Auctions für 5.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
665 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 140000 JPY
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 23. September 2025
VerkäuferCNG
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Sovereign Rarities - 23. September 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Sovereign Rarities - 23. September 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Status International - 6. Juni 2025
VerkäuferStatus International
Datum6. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 19. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion V. GADOURY - 26. Oktober 2024
VerkäuferV. GADOURY
Datum26. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Status International - 7. Juni 2024
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 26. November 2023
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
