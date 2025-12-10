GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/4 Laurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionspreise (107)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22067, welches bei Heritage Auctions für 5.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 140000 JPY
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
