1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22067, welches bei Heritage Auctions für 5.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.

Erhaltung UNC (13) AU (4) XF (13) VF (55) F (19) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (7) MS62 (3) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (6) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Service NGC (27) ANACS (1) ICG (1) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (1)

Auction World (4)

Aureo & Calicó (1)

Baldwin's of St. James's (5)

Bruun Rasmussen (1)

CNG (4)

DNW (7)

Goldberg (5)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (18)

Jean ELSEN (1)

Leu (2)

London Coins (4)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (6)

Oslo Myntgalleri (1)

SINCONA (1)

Sovereign Rarities (3)

Spink (16)

St James’s (1)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (8)

Status International (3)

Stephen Album (1)

TimeLine Auctions (5)

UBS (2)

V. GADOURY (1)