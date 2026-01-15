1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25069, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2025.

