1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser28 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Laurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25069, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2025.
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2100 $
Preis in Auktionswährung 2100 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
1266 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum9. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
