1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser28 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Laurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (127)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25069, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2025.

Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion New York Sale - 15. Januar 2026
VerkäuferNew York Sale
Datum15. Januar 2026
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2100 $
Preis in Auktionswährung 2100 USD
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
1266 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Klondike Auction - 9. Februar 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum9. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 4. Februar 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum4. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
