GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/4 Laurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (95)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21069, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
628 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferAuction World
Datum28. Januar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte