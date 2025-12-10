1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21069, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2024.

Erhaltung UNC (7) AU (13) XF (13) VF (54) F (7) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (5) XF45 (4) VF30 (1) DETAILS (4) Service NGC (24) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (2)

Auction World (2)

Aurea (1)

Baldwin's of St. James's (9)

Bonhams (3)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

CNG (12)

DNW (14)

HARMERS (2)

Heritage (15)

Heritage Eur (1)

Jean ELSEN (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

NOONANS (1)

Numismatica Genevensis (1)

Pegasi Numismatics (3)

Sedwick (1)

SINCONA (5)

Spink (3)

Stack's (8)

Stanley Gibbons Baldwin's (6)

The Coinery (1)

UBS (1)