1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/4 Laurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (95)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21069, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
798 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
628 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 28. Januar 2024
VerkäuferAuction World
Datum28. Januar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 2. August 2023
VerkäuferCNG
Datum2. August 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
VerkäuferStack's
Datum25. August 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. Juli 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 19. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum19. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 16. Januar 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Januar 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/4 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 25. Februar 2026
VerkäuferMorton & Eden
Datum25. Februar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
