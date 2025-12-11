flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,83 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44506, welches bei Stack's Bowers für 1.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 10 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
259 $
Preis in Auktionswährung 190 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 16. Oktober 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 14. September 2023
VerkäuferStack's
Datum14. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion VAuctions - 2. Juli 2021
VerkäuferVAuctions
Datum2. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 20. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2019
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Agora - 27. Februar 2018
VerkäuferAgora
Datum27. Februar 2018
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 18. Januar 2017
VerkäuferCNG
Datum18. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. Dezember 2016
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Davissons Ltd. - 25. Mai 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum25. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
