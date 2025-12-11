GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,83 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44506, welches bei Stack's Bowers für 1.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 10 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
259 $
Preis in Auktionswährung 190 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
