2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44506, welches bei Stack's Bowers für 1.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. September 2025.

