GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1604
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75437, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 850 USD
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum13. November 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2016
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte