GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1604
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75437, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 850 USD
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
406 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Pesek Auctions - 25. Februar 2024
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Pesek Auctions - 25. Februar 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum25. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 18. Februar 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum18. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 13. November 2021
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum13. November 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 1. September 2021
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 1. September 2021
VerkäuferCNG
Datum1. September 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 8. Mai 2021
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungPO
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 14. November 2020
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum14. November 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2016
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2016
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2016
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 26. September 2006
VerkäuferSpink
Datum26. September 2006
ErhaltungVF
Preis
