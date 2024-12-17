6 Pence 1604 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 75437, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2025.

