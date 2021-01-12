flag
6 Pence 1621 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1621 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1621 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1621
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1621 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1621 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34595, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
217 $
Preis in Auktionswährung 170 GBP
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
110 $
Preis in Auktionswährung 110 USD
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. Februar 2021
VerkäuferDNW
Datum9. Februar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 14. Dezember 2017
VerkäuferDNW
Datum14. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Grün - 17. Mai 2017
VerkäuferGrün
Datum17. Mai 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion WAG - 2. Oktober 2016
VerkäuferWAG
Datum2. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion WAG - 2. Oktober 2016
VerkäuferWAG
Datum2. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2015
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2015
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 21. Januar 2015
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum21. Januar 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion WAG - 15. Juni 2014
VerkäuferWAG
Datum15. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 16. Mai 2012
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum16. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 11. September 2008
Großbritannien 6 Pence 1621 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 11. September 2008
VerkäuferStack's
Datum11. September 2008
ErhaltungVF
Preis
******
