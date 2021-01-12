6 Pence 1621 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1621 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34595, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung UNC (1) VF (14) F (6) Erhaltung (slab) MS62 (1) Service NGC (1)