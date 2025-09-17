flag
6 Pence 1605 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1605 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1605 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1605
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1605 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 91, welches bei Baldwin's of St. James's für 440 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 110 GBP
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
150 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion WCN - 17. November 2022
VerkäuferWCN
Datum17. November 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2020
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 28. Juli 2019
VerkäuferHeritage
Datum28. Juli 2019
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion WAG - 3. Dezember 2017
VerkäuferWAG
Datum3. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Grün - 17. Mai 2017
VerkäuferGrün
Datum17. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 29. März 2017
VerkäuferSpink
Datum29. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 2. März 2017
VerkäuferHeritage
Datum2. März 2017
ErhaltungF15 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 13. Dezember 2016
VerkäuferDNW
Datum13. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Stephen Album - 12. September 2015
VerkäuferStephen Album
Datum12. September 2015
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 31. August 2013
VerkäuferLondon Coins
Datum31. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1605 "Vierte Büste" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 22. Februar 2012
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum22. Februar 2012
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
