6 Pence 1605 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1605
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 91, welches bei Baldwin's of St. James's für 440 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
150 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
