6 Pence 1605 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 91, welches bei Baldwin's of St. James's für 440 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

