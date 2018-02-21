flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1615 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1615 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1615 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1615
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:310 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1615 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1615 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90, welches bei Dix Noonan Webb für 380 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1615 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungF
Preis
95 $
Preis in Auktionswährung 95 USD
Großbritannien 6 Pence 1615 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
530 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Großbritannien 6 Pence 1615 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1615Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen