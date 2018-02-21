6 Pence 1615 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1615 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90, welches bei Dix Noonan Webb für 380 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung VF (1) F (2)