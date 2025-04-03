1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 80.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung AU (2) XF (1) VF (25) F (10) Erhaltung (slab) AU55 (1) VF35 (1) VF25 (1) F15 (1) DETAILS (1) Service NGC (4) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (1)

Davissons Ltd. (1)

DNW (6)

Heritage (1)

Morton & Eden (2)

Nihon (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Spink (13)

St James’s (1)

Stack's (7)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)