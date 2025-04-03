GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9200 USD
Auktionspreise (38)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 80.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
55000 $
Preis in Auktionswährung 55000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
