1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (38)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 80.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
55000 $
Preis in Auktionswährung 55000 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung 55000 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Nihon - 11. Juni 2023
VerkäuferNihon
Datum11. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Auction World - 19. Juli 2020
VerkäuferAuction World
Datum19. Juli 2020
ErhaltungF15 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 18. Juni 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 23. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum23. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion CNG - 16. Mai 2018
VerkäuferCNG
Datum16. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 28. März 2017
VerkäuferSpink
Datum28. März 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 13. Dezember 2016
VerkäuferDNW
Datum13. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 13. Dezember 2016
VerkäuferDNW
Datum13. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Davissons Ltd. - 3. Februar 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum3. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
