GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1622 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1622 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1622 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1622
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1622 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1622 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 89, welches bei Spink für 480 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2026.

Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
663 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
400 $
Preis in Auktionswährung 400 USD
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Oktober 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 23. Mai 2017
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum23. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1622 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2014
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2014
ErhaltungKeine Note
Preis
