6 Pence 1622 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1622 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 89, welches bei Spink für 480 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2026.

Erhaltung AU (1) VF (3) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) Service NGC (1)