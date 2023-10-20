GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1622 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser25 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1622
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1622 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 89, welches bei Spink für 480 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2026.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
