GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1605 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1605 "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1605 "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1605
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2124, welches bei London Coins LTD für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2014.

Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 11. Dezember 2025
VerkäuferNOONANS
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 90 GBP
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
320 $
Preis in Auktionswährung 320 USD
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 2. April 2025
VerkäuferCNG
Datum2. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 4. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 5. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum5. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 3. April 2024
VerkäuferCNG
Datum3. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion St James’s - 17. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum17. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Rio de la Plata - 16. Juni 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum16. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 31. März 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Frank S. Robinson - 8. Februar 2023
VerkäuferFrank S. Robinson
Datum8. Februar 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1605 "Dritter Büste" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
