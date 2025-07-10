6 Pence 1605 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2124, welches bei London Coins LTD für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2014.

