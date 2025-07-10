GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1605 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1605
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (50)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1605 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2124, welches bei London Coins LTD für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2014.
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
320 $
Preis in Auktionswährung 320 USD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
