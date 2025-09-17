6 Pence 1606 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1606 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

Erhaltung AU (2) XF (2) VF (13) F (7) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (2) VF30 (1) Service NGC (3) ICG (1)

