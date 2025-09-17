flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1606 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1606 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1606 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1606
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1606 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1606 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
500 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
218 $
Preis in Auktionswährung 160 GBP
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 4. Juni 2025
VerkäuferCNG
Datum4. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 31. Juli 2024
VerkäuferCNG
Datum31. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Frank S. Robinson - 31. Mai 2023
VerkäuferFrank S. Robinson
Datum31. Mai 2023
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 24. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 7. Juli 2021
VerkäuferCNG
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 7. Juli 2021
VerkäuferDNW
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Agora - 27. Juni 2017
VerkäuferAgora
Datum27. Juni 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 17. Mai 2017
VerkäuferCNG
Datum17. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 5. März 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 18. Januar 2017
VerkäuferCNG
Datum18. Januar 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. Dezember 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1606 "Vierte Büste" auf der Auktion WAG - 2. Oktober 2016
VerkäuferWAG
Datum2. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
