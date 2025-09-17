GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1606 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1606
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1606 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
218 $
Preis in Auktionswährung 160 GBP
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungXF
Preis
12
