6 Pence 1607 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1607 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1607 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1607
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1607 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1607 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 157, welches bei Spink für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 140 USD
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
260 $
Preis in Auktionswährung 260 USD
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Russiancoin - 10. April 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum10. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungFR
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 16. Januar 2019
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungAU50 PCGS
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 14. Dezember 2017
VerkäuferDNW
Datum14. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 22. März 2012
Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 22. März 2012
VerkäuferStack's
Datum22. März 2012
ErhaltungVF35 NGC
Preis


Großbritannien 6 Pence 1607 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungVF
Preis


