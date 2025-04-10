GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1607 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1607
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1607 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 157, welches bei Spink für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 140 USD
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
260 $
Preis in Auktionswährung 260 USD
