6 Pence 1607 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1607 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 157, welches bei Spink für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2025.

