6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

Erhaltung XF (3) VF (3) F (2) G (1)