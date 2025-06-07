flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1603
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 7. Juni 2025
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
677 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
1600 $
Preis in Auktionswährung 1600 USD
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 17. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum17. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2018
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. Dezember 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage Eur - 28. November 2015
VerkäuferHeritage Eur
Datum28. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1603Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen