GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1603 "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1603
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Zweiter Büsten". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.
Erhaltung
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
