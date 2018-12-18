6 Pence 1614 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1614 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 826, welches bei BAC Numismatics für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2023.

Erhaltung F (9)