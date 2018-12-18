GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1614 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: BAC Numismatics
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1614
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1614 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 826, welches bei BAC Numismatics für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2023.
