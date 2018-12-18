flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1614 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1614 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1614 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: BAC Numismatics

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1614
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1614 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1614 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 826, welches bei BAC Numismatics für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2023.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungF
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 5. Mai 2021
VerkäuferBAC
Datum5. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2020
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 21. April 2020
VerkäuferBAC
Datum21. April 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 17. September 2019
VerkäuferBAC
Datum17. September 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion BAC - 18. Dezember 2018
VerkäuferBAC
Datum18. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence 1614 "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 25. Februar 2026
VerkäuferMorton & Eden
Datum25. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1614Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen