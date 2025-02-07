Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Каталог монет Жерома Наполеона (1808-1813)
Всего добавлено монет: 87
Каталог монет Жером Наполеон 1808-1813
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Монеты Жерома Наполеона с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,700 - 0 47
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1810 B
Золото $820 $2,500 0 133
Вестфалия, Жером Наполеон
10 франков 1813 C
Серебро $110 - 0 20
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1809 F
Золото $5,700 - 0 26
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1812 B
Золото $3,300 - 0 97
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1812 B
Золото $900 - 0 69
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1811 C
Серебро $190 - 0 7
Вестфалия, Жером Наполеон
1/12 талера 1808 C
Золото $920 $2,100 0 187
Вестфалия, Жером Наполеон
5 франков 1813 C
Золото - - 0 0
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1811 B
Медь $20 - 0 6
Вестфалия, Жером Наполеон
3 сантимо 1812 C
Серебро $220 - 0 2
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810 F
Золото $2,900 - 0 31
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1811 B
Золото $6,100 $11,000 0 12
Вестфалия, Жером Наполеон
40 франков 1813 C
Серебро $1,000 $9,400 0 85
Вестфалия, Жером Наполеон
2 франка 1808 J
Серебро $110 - 1 14
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1808 F
Серебро $100 - 0 19
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810 B
Золото $810 - 1 134
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1808 C
Серебро $100 - 0 6
Вестфалия, Жером Наполеон
10 сентимо 1808 C
Медь $280 $450 0 28
Вестфалия, Жером Наполеон
2 сантимо 1808 J
Серебро $210 - 0 68
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1809 C "Большая голова"
Серебро $410 - 1 71
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1810 C "Большой лавровый венок"
Серебро $340 - 0 3
Вестфалия, Жером Наполеон
Пробные 10 сентимо 1808 J
Серебро $190 - 0 45
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1808 C "Малая голова"
Медь $320 $490 0 33
Вестфалия, Жером Наполеон
3 сантимо 1808 J
Медь $390 $470 0 22
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1808 J
Серебро $60 - 1 34
Вестфалия, Жером Наполеон
20 сентимо 1812 C
Серебро $170 - 1 61
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1810 C "Большая голова"
Золото $8,300 - 0 9
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1813 C
Серебро $570 - 0 124
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1811 C "Большой лавровый венок"
Золото $2,800 - 0 67
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1813 B
Серебро - - 0 0
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1810 C "Малая голова"
Серебро $250 - 0 86
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1811 C
Золото $2,600 - 0 67
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1810 B
Серебро $110 - 0 47
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1809 B
Серебро $150 - 0 41
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810
Серебро $80 - 0 16
Вестфалия, Жером Наполеон
20 сентимо 1810 C
Серебро $420 - 0 59
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1811 C "Малый лавровый венок"
Серебро $110 - 0 48
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1813 B
Серебро $180 - 0 3
Вестфалия, Жером Наполеон
Мариенгрош 1808 C
Серебро $110 - 0 1
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1813 C
Серебро $95 - 0 14
Вестфалия, Жером Наполеон
1/12 талера 1809 C
Золото $840 - 0 160
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1809 C
Медь $20 - 1 7
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1809 C
Серебро $150 - 0 9
Вестфалия, Жером Наполеон
1/24 талера 1809 C "Корона без лент"
Серебро $150 - 0 16
Вестфалия, Жером Наполеон
4 пфеннига 1809 C
Золото $970 - 0 85
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1809 J
Медь $460 - 0 5
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1809 J
Серебро $2,200 $10,000 0 18
Вестфалия, Жером Наполеон
1 франк 1808 J
Серебро $190 - 0 49
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1812 C
Медь $15 - 1 28
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1812 C
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