Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
10 талеров 1811 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,895)
- Вес 13,27 гр
- Чистого золота (0,3818 oz) 11,8766 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 10 талеров
- Год 1811
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 талеров 1811 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 97047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6500 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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