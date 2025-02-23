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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

10 талеров 1811 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 10 талеров 1811 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 10 талеров 1811 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,895)
  • Вес 13,27 гр
  • Чистого золота (0,3818 oz) 11,8766 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1811
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 талеров 1811 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 97047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6500 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Heritage Eur - November 15, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Spink - December 1, 2010
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Heritage - January 4, 2010
Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 10 талеров 1811 B на аукционе Künker - October 7, 2008
Продавец Künker
Дата 7 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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