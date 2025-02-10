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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Каталог монет Вестфалии

Всего добавлено монет: 87

Монеты Жерома Наполеона
coin 1808-1813 Жером Наполеон

Таблица цен монет Вестфалии

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1810 B
 Золото $2,700 - 0 47Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 франков 1813 C
 Золото $820 $2,500 0 133Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1809 F
 Серебро $110 - 0 20Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1812 B
 Золото $5,700 - 0 26Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1812 B
 Золото $3,300 - 0 97Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1811 C
 Золото $900 - 0 69Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/12 талера 1808 C
 Серебро $190 - 0 7Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 франков 1813 C
 Золото $920 $2,100 0 187Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 талеров 1811 B
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
3 сантимо 1812 C
 Медь $20 - 0 6Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810 F
 Серебро $220 - 0 2Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1811 B
 Золото $2,900 - 0 31Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
40 франков 1813 C
 Золото $6,100 $11,000 0 12Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2 франка 1808 J
 Серебро $1,000 $9,400 0 85Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1808 F
 Серебро $110 - 1 14Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810 B
 Серебро $100 - 0 19Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1808 C
 Золото $810 - 1 134Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 сентимо 1808 C
 Серебро $100 - 0 6Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2 сантимо 1808 J
 Медь $280 $450 0 28Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1809 C "Большая голова"
 Серебро $210 - 0 68Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1810 C "Большой лавровый венок"
 Серебро $410 - 1 71Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
Пробные 10 сентимо 1808 J
 Серебро $340 - 0 3Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1808 C "Малая голова"
 Серебро $190 - 0 45Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
3 сантимо 1808 J
 Медь $320 $490 0 33Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1808 J
 Медь $390 $470 0 22Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 сентимо 1812 C
 Серебро $60 - 1 34Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1810 C "Большая голова"
 Серебро $170 - 1 61Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1813 C
 Золото $8,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1811 C "Большой лавровый венок"
 Серебро $570 - 0 124Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1813 B
 Золото $2,800 - 0 67Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1810 C "Малая голова"
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1811 C
 Серебро $250 - 0 86Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
10 талеров 1810 B
 Золото $2,600 - 0 67Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1809 B
 Серебро $110 - 0 47Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1810
 Серебро $150 - 0 41Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 сентимо 1810 C
 Серебро $80 - 0 16Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
Талер 1811 C "Малый лавровый венок"
 Серебро $420 - 0 59Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1813 B
 Серебро $110 - 0 48Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
Мариенгрош 1808 C
 Серебро $180 - 0 3Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/6 талера 1813 C
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/12 талера 1809 C
 Серебро $95 - 0 14Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1809 C
 Золото $840 - 0 160Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1809 C
 Медь $20 - 1 7Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1/24 талера 1809 C "Корона без лент"
 Серебро $150 - 0 9Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
4 пфеннига 1809 C
 Серебро $150 - 0 16Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
20 франков 1809 J
 Золото $970 - 0 85Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1809 J
 Медь $460 - 0 5Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
1 франк 1808 J
 Серебро $2,200 $10,000 0 18Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
2/3 талера 1812 C
 Серебро $190 - 0 49Coin photo Coin photo
Вестфалия, Жером Наполеон
5 сантимо 1812 C
 Медь $15 - 1 28
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