Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
20 сентимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 3,87 гр
- Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 20 сентимо
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4312 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 290 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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