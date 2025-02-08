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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

20 сентимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 20 сентимо 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 20 сентимо 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 3,87 гр
  • Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 20 сентимо
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4312 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 290 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Künker - September 29, 2006
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1810 C на аукционе Künker - September 24, 2003
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентимо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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