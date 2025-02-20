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Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
20 сентимо
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
20 сентимо
Серебряные монеты 20 сентимо Жерома Наполеона - Вестфалия
20 сентимо 1808-1812
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
C
0
40
1810
C
0
16
1812
C
1
34
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