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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

20 сентимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 20 сентимо 1812 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 20 сентимо 1812 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 3,87 гр
  • Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 20 сентимо
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1812 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2827 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.

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Сохранность (слабы)
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе CoinsNB - January 18, 2025
Продавец CoinsNB
Дата 18 января 2025
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VG
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Stack's - June 27, 2019
Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Где купить?
Вестфалия 20 сентимо 1812 C на аукционе Pruvost - February 22, 2025
Продавец Pruvost
Дата 22 февраля 2025
Сохранность VF
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