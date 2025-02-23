Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
20 сентимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 3,87 гр
- Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 20 сентимо
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1812 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2827 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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