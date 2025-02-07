Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Вестфалия
1812
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Главная
Каталог
Вестфалия
1812
Монеты Вестфалии 1812 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
10 талеров 1812 B
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
97
5 талеров 1812 B
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
26
Серебряные монеты
Талер 1812 C Малый лавровый венок
Средняя цена
390 $
Продажи
1
175
2/3 талера 1812 C
Средняя цена
190 $
Продажи
0
49
1/6 талера 1812 B
Средняя цена
85 $
Продажи
0
65
1/6 талера 1812
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 сентимо 1812 C
Средняя цена
60 $
Продажи
1
34
Медные монеты
5 сантимо 1812 C
Средняя цена
15 $
Продажи
1
28
3 сантимо 1812 C
Средняя цена
20 $
Продажи
0
6
2 сантимо 1812 C
Средняя цена
25 $
Продажи
0
9
Сантим 1812 C
Средняя цена
20 $
Продажи
0
4
Лучшие предложения
H.D. Rauch
Аукцион
7 февр. 2025
InAsta S.p.A.
Аукцион
20 февр. 2025
Auktionen Frühwald
Аукцион
13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Вестфалия
Период
1808-1813
Категория
Зактрыть
???
Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть