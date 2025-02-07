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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1812 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1812 B
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
5 талеров 1812 B
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 C Малый лавровый венок
Средняя цена 390 $
Продажи
1 175
Аверс
Реверс
2/3 талера 1812 C
Средняя цена 190 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1/6 талера 1812 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
1/6 талера 1812
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 сентимо 1812 C
Средняя цена 60 $
Продажи
1 34

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сантимо 1812 C
Средняя цена 15 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
3 сантимо 1812 C
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 сантимо 1812 C
Средняя цена 25 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Сантим 1812 C
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
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