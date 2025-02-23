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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 сантимо
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 6 мая 2018.

Сохранность
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Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность G
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Coinhouse - March 26, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Coinhouse - June 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вестфалия 5 сантимо 1812 C на аукционе Katz - February 12, 2025
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2025
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 сантимо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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