Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 сантимо
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 6 мая 2018.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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