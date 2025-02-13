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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1812 года "Тип 1808-1812" (Вестфалия, Жером Наполеон)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 3,18 гр
  • Чистого серебра (0,1015 oz) 3,1577 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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