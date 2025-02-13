Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1812 года "Тип 1808-1812" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 3,18 гр
- Чистого серебра (0,1015 oz) 3,1577 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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