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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

3 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 3 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 3 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 3 сантимо
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1934 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Rio de la Plata (1)
Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Bid & Grow Auctions - November 11, 2024
Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Bid & Grow Auctions - November 11, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 11 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 28 USD
Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе CoinsNB - September 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Вестфалия 3 сантимо 1812 C на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Продавец Coinhouse
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 сантимо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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