Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
3 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 3 сантимо
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1934 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- Bid & Grow Auctions (1)
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- Rio de la Plata (1)
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 11 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 28 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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