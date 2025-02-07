Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 талеров 1812 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,895)
- Вес 6,64 гр
- Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 талеров
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 талеров 1812 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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