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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 талеров 1812 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 талеров 1812 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 талеров 1812 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,895)
  • Вес 6,64 гр
  • Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 талеров 1812 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Frankfurter - November 8, 2024
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
7834 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Auctiones - June 17, 2018
Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - October 7, 2008
Продавец Künker
Дата 7 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1812 B на аукционе Künker - June 17, 2008
Продавец Künker
Дата 17 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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