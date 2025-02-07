Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2 сантимо
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 35 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2024.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- Numismática Leilões (1)
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Где продать?
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