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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2 сантимо 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2 сантимо 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2 сантимо
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 35 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
  • BAC (6)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Numismática Leilões (1)
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1812 C на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 сантимо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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