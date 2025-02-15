Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Сантим 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал Сантим
- Год 1812
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Сантим 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 35 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Где продать?
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