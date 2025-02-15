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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Сантим 1812 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Сантим 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Сантим 1812 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал Сантим
  • Год 1812
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Сантим 1812 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 35 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Вестфалия Сантим 1812 C на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Вестфалия Сантим 1812 C на аукционе Numismatica Ferrarese - December 15, 2019
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 15 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия Сантим 1812 C на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Вестфалия Сантим 1812 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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