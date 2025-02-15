Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
20 сентимо 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 3,87 гр
- Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 20 сентимо
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 360000 JPY. Торги состоялись 14 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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