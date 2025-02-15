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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

20 сентимо 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 20 сентимо 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 20 сентимо 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 3,87 гр
  • Чистого серебра (0,0249 oz) 0,774 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 20 сентимо
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 сентимо 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 360000 JPY. Торги состоялись 14 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 сентимо 1808 C на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентимо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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