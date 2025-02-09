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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1808 C
Средняя цена 810 $
Продажи
1 134
Аверс
Реверс
20 франков 1808 J
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 37

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 франков 1808 J
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2/3 талера 1808 C Малая голова
Средняя цена 190 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 франка 1808 J
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1 франк 1808 J
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/6 талера 1808 F
Средняя цена 110 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
1/6 талера 1808
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/12 талера 1808 C
Средняя цена 190 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 франка 1808 J
Средняя цена 470 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/24 талера 1808 F Корона с лентами
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1808 C
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1808 C
Средняя цена 160 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 сентимо 1808 C
Средняя цена 150 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
10 сентимо 1808 C
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1808 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808 C
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 сантимо 1808 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 сантимо 1808 J
Средняя цена 390 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
3 сантимо 1808 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 сантимо 1808 J
Средняя цена 320 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 сантимо 1808 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 сантимо 1808 J
Средняя цена 280 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 сентимо 1808 J Пробные
Средняя цена 340 $
Продажи
0 3
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