Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Вестфалия
1808
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Главная
Каталог
Вестфалия
1808
Монеты Вестфалии 1808 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Пробные
Золотые монеты
20 франков 1808 C
Средняя цена
810 $
Продажи
1
134
20 франков 1808 J
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
37
Серебряные монеты
5 франков 1808 J
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
8
2/3 талера 1808 C Малая голова
Средняя цена
190 $
Продажи
0
45
2 франка 1808 J
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
85
1 франк 1808 J
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
18
1/6 талера 1808 F
Средняя цена
110 $
Продажи
1
14
1/6 талера 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/12 талера 1808 C
Средняя цена
190 $
Продажи
0
7
1/2 франка 1808 J
Средняя цена
470 $
Продажи
0
61
1/24 талера 1808 F Корона с лентами
Средняя цена
95 $
Продажи
0
6
Мариенгрош 1808 C
Средняя цена
180 $
Продажи
0
3
4 пфеннига 1808 C
Средняя цена
160 $
Продажи
0
2
20 сентимо 1808 C
Средняя цена
150 $
Продажи
0
40
10 сентимо 1808 C
Средняя цена
100 $
Продажи
0
6
Медные монеты
2 пфеннига 1808 C
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1808 C
Средняя цена
50 $
Продажи
0
8
5 сантимо 1808 C
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 сантимо 1808 J
Средняя цена
390 $
Продажи
0
22
3 сантимо 1808 C
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 сантимо 1808 J
Средняя цена
320 $
Продажи
0
33
2 сантимо 1808 C
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 сантимо 1808 J
Средняя цена
280 $
Продажи
0
28
Пробные монеты
10 сентимо 1808 J Пробные
Средняя цена
340 $
Продажи
0
3
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
9 февр. 2025
InAsta S.p.A.
Аукцион
20 февр. 2025
Roccaro Collezioni
Аукцион
15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Вестфалия
Период
1808-1813
Категория
Зактрыть
???
Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть