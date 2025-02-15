Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
4 пфеннига 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0064 oz) 0,2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 4 пфеннига 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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