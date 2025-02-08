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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Серебряные монеты 4 пфеннига Жерома Наполеона - Вестфалия

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4 пфеннига 1808-1809

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 C 0 21809 C 0 16
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