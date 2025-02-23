Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
4 пфеннига 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0064 oz) 0,2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 4 пфеннига 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
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