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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

4 пфеннига 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 4 пфеннига 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0064 oz) 0,2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 4 пфеннига 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Niemczyk - December 14, 2021
Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Niemczyk - December 14, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 4 пфеннига 1809 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 4 пфеннига 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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