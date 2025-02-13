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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1809 C
Средняя цена 840 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
20 франков 1809 J
Средняя цена 970 $
Продажи
0 85

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 франков 1809 J
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
2/3 талера 1809 C Большая голова
Средняя цена 210 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809 F
Средняя цена 110 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809 C
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/12 талера 1809 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/24 талера 1809 F Корона с лентами
Средняя цена 140 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/24 талера 1809 C Корона без лент
Средняя цена 150 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1809 C
Средняя цена 150 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сантимо 1809 C
Средняя цена 20 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
5 сантимо 1809 J
Средняя цена 460 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 сантимо 1809 C
Средняя цена 95 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
2 сантимо 1809 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Сантим 1809 C
Средняя цена 280 $
Продажи
0 23
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