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Вестфалия
1809
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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Вестфалия
1809
Монеты Вестфалии 1809 года
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Золотые монеты
20 франков 1809 C
Средняя цена
840 $
Продажи
0
160
20 франков 1809 J
Средняя цена
970 $
Продажи
0
85
Серебряные монеты
5 франков 1809 J
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
79
2/3 талера 1809 C Большая голова
Средняя цена
210 $
Продажи
0
68
1/6 талера 1809 F
Средняя цена
110 $
Продажи
0
20
1/6 талера 1809 B
Средняя цена
110 $
Продажи
0
47
1/6 талера 1809 C
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1/12 талера 1809 C
Средняя цена
95 $
Продажи
0
14
1/24 талера 1809 F Корона с лентами
Средняя цена
140 $
Продажи
0
9
1/24 талера 1809 C Корона без лент
Средняя цена
150 $
Продажи
0
9
4 пфеннига 1809 C
Средняя цена
150 $
Продажи
0
16
Медные монеты
5 сантимо 1809 C
Средняя цена
20 $
Продажи
1
7
5 сантимо 1809 J
Средняя цена
460 $
Продажи
0
5
3 сантимо 1809 C
Средняя цена
95 $
Продажи
1
14
2 сантимо 1809 C
Средняя цена
95 $
Продажи
0
4
Сантим 1809 C
Средняя цена
280 $
Продажи
0
23
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Период
1808-1813
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Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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