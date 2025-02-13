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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/24 талера 1809 года F "Корона с лентами" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/24 талера 1809 года F "Корона с лентами" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/24 талера 1809 года F "Корона с лентами" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/24 талера 1809 года "Корона с лентами" со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1209 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Russiancoin (5)
  • WAG (2)
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 F "Корона с лентами" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1809 "Корона с лентами" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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