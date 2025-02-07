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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2 сантимо
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Nomisma Spa за 110 EUR. Торги состоялись 27 октября 2012.

Сохранность
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Вестфалия 2 сантимо 1809 C на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1809 C на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1809 C на аукционе Nomisma - October 28, 2012
Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2 сантимо 1809 C на аукционе Künker - June 19, 2000
Продавец Künker
Дата 19 июня 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 сантимо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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