Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2 сантимо
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Nomisma Spa за 110 EUR. Торги состоялись 27 октября 2012.
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Где продать?
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