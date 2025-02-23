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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

3 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 3 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 3 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 3 сантимо
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 240 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2024.

Сохранность
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Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Pegasus Auctions - December 8, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 8 декабря 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Inasta - February 20, 2025
Вестфалия 3 сантимо 1809 C на аукционе Inasta - February 20, 2025
Продавец Inasta
Дата 20 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 сантимо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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