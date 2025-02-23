Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
3 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 3 сантимо
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 240 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 8 декабря 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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