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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Münzenhandlung Raffler

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 DEM. Торги состоялись 7 марта 2000.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (2)
Вестфалия 1/6 талера 1809 C на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1809 C на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1809 C на аукционе Künker - March 7, 2000
Продавец Künker
Дата 7 марта 2000
Сохранность VF
Цена
85 DM
Цена в валюте аукциона 85 DEM

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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