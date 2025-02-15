Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 DEM. Торги состоялись 7 марта 2000.
Сохранность
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