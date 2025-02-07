Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 сантимо 1809 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 сантимо
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1809 года со знаком J. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Auction World за 122000 JPY. Торги состоялись 25 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 26 января 2025
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 122000 JPY
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Где продать?
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