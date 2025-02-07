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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 сантимо 1809 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 сантимо 1809 года J - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 сантимо 1809 года J - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 сантимо
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1809 года со знаком J. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Auction World за 122000 JPY. Торги состоялись 25 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Вестфалия 5 сантимо 1809 J на аукционе Auction World - January 26, 2025
Продавец Auction World
Дата 26 января 2025
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 122000 JPY
Вестфалия 5 сантимо 1809 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вестфалия 5 сантимо 1809 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1809 J на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1809 J на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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