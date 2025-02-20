Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/12 талера 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,1 гр
- Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/12 талера
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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