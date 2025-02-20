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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/12 талера 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/12 талера 1809 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1809 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе UBS - September 10, 2008
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/12 талера 1809 C на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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