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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Серебряные монеты 1/12 талера Жерома Наполеона - Вестфалия

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1/12 талера 1808-1810

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 C 0 71809 C 0 141810 C 0 2
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