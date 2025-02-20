Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/12 талера 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,1 гр
- Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/12 талера
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Где продать?
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