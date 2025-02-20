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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/12 талера 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/12 талера 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 81 EUR
Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 1/12 талера 1808 C на аукционе Ars Time - April 25, 2013
Продавец Ars Time
Дата 25 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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