Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/12 талера 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,1 гр
- Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/12 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 46 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (1)
Где продать?
Для продажи 1/12 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск