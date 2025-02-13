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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/12 талера 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/12 талера 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого серебра (0,0498 oz) 1,55 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/12 талера 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 46 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Вестфалия 1/12 талера 1810 C на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Вестфалия 1/12 талера 1810 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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