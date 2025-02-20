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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1810 B
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
5 талеров 1810 B
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 47

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1810 C
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1810 C Большой лавровый венок
Средняя цена 410 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
2/3 талера 1810 C Малая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2/3 талера 1810 C Большая голова
Средняя цена 170 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1810 B
Средняя цена 220 $
Продажи
1 141
Аверс
Реверс
1/6 талера 1810 F
Средняя цена 220 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1810 B
Средняя цена 100 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/6 талера 1810 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1810
Средняя цена 150 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1/12 талера 1810 C
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1810 C
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 сентимо 1810 C
Средняя цена 80 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1810 C
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 сантимо 1810 C
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 сантимо 1810 C
Средняя цена 820 $
Продажи
0 3
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