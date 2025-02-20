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Вестфалия
1810
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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1810
Монеты Вестфалии 1810 года
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Золотые монеты
10 талеров 1810 B
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
67
5 талеров 1810 B
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
47
Серебряные монеты
Талер 1810 C
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
12
Талер 1810 C Большой лавровый венок
Средняя цена
410 $
Продажи
1
71
2/3 талера 1810 C Малая голова
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2/3 талера 1810 C Большая голова
Средняя цена
170 $
Продажи
1
61
24 мариенгроша 1810 B
Средняя цена
220 $
Продажи
1
141
1/6 талера 1810 F
Средняя цена
220 $
Продажи
0
2
1/6 талера 1810 B
Средняя цена
100 $
Продажи
0
19
1/6 талера 1810 C
Средняя цена
95 $
Продажи
0
17
1/6 талера 1810
Средняя цена
150 $
Продажи
0
41
1/12 талера 1810 C
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
Мариенгрош 1810 C
Средняя цена
130 $
Продажи
0
3
20 сентимо 1810 C
Средняя цена
80 $
Продажи
0
16
Медные монеты
2 пфеннига 1810 C
Средняя цена
65 $
Продажи
0
9
3 сантимо 1810 C
Средняя цена
130 $
Продажи
0
1
2 сантимо 1810 C
Средняя цена
820 $
Продажи
0
3
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Вестфалия
Период
1808-1813
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Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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