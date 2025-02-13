Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Мариенгрош 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,28 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал Мариенгрош
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Мариенгрош 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1125 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.
Сохранность
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