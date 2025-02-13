flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Мариенгрош 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Мариенгрош 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Мариенгрош 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,28 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Мариенгрош 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1125 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вестфалия Мариенгрош 1810 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вестфалия Мариенгрош 1810 C на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Вестфалия Мариенгрош 1810 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1810 года Все Вестфальские монеты Вестфальские серебряные монеты Вестфальские монеты номиналом Мариенгрош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть