Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2/3 талера 1810 года C "Малая голова" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,08 гр
- Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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