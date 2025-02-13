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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

3 сантимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 3 сантимо 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 3 сантимо 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 3 сантимо
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе MDC Monaco за 120 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 3 сантимо 1810 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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