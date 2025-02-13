Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
3 сантимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 3 сантимо
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 3 сантимо 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе MDC Monaco за 120 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MDC Monaco (1)
Где продать?
Для продажи 3 сантимо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск