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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1810 года "Тип 1808-1812" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года "Тип 1808-1812" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года "Тип 1808-1812" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 3,18 гр
  • Чистого серебра (0,1015 oz) 3,1577 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.

Сохранность
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Reinhard Fischer - May 28, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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