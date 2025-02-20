Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1810 года "Тип 1808-1812" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 3,18 гр
- Чистого серебра (0,1015 oz) 3,1577 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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