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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1810 года B "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года B "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года B "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком B. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе TimeLine Auctions - March 2, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе Künker - March 7, 2000
Продавец Künker
Дата 7 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе GGN - September 23, 1995
Вестфалия 1/6 талера 1810 B на аукционе GGN - September 23, 1995
Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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