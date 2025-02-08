Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1810 года B "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком B. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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